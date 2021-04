Crozza che imita Salvini: “Si è mai chiesto perché finché c’è vita c’è Speranza?” | VIDEO (Di domenica 18 aprile 2021) Qualcuno direbbe che stavolta Maurizio Crozza si sia superato imitando Matteo Salvini che attacca Roberto Speranza. Che il ministro della Salute sia diventato ormai la preda preferita di tutto il centrodestra, non è una novità. E soprattutto negli ultimi giorni è stato disegnato come il capro espiatorio di tutti i mali soprattutto da Giorgia Meloni (che ha addirittura annunciato di voler presentare una mozione di sfiducia), e dal leader della Lega, che – seppure abbia detto di non voler sottoscrivere la richiesta della collega – non ha però celato il suo dispiacere nel governare con Roberto Speranza. Che, lo ripetiamo, è – secondo lui – la causa di tutti i mali, di tutte le decisioni del governo, di cui – è giusto ricordarlo – lo stesso Salvini è azionista di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Qualcuno direbbe che stavolta Mauriziosi sia superatondo Matteoche attacca Roberto. Che il ministro della Salute sia diventato ormai la preda preferita di tutto il centrodestra, non è una novità. E soprattutto negli ultimi giorni è stato disegnato come il capro espiatorio di tutti i mali soprattutto da Giorgia Meloni (che ha addirittura annunciato di voler presentare una mozione di sfiducia), e dal leader della Lega, che – seppure abbia detto di non voler sottoscrivere la richiesta della collega – non ha però celato il suo dispiacere nel governare con Roberto. Che, lo ripetiamo, è – secondo lui – la causa di tutti i mali, di tutte le decisioni del governo, di cui – è giusto ricordarlo – lo stessoè azionista di ...

