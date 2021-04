Cristiano Ronaldo | la proposta dal Manchester United per clamoroso ritorno

(Di domenica 18 aprile 2021) I Red Devils avrebbero fatto un tentativo per far tornare l'attaccante della Juventus in Inghilterra

Advertising

moillorens : Mamma mia Cristiano Ronaldo... - romeoagresti : ?? Bernardeschi ?? Cristiano Ronaldo Fagioli, Di Pardo e Dragusin prenderanno parte all’impegno dell’U23 #??… - tancredipalmeri : Poi mi spiegate perché se Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid che non vuole dargli 30 milioni e va alla Juventu… - GermanErbetta10 : RT @moillorens: Mamma mia Cristiano Ronaldo... - sportmediaset : I Red Devils gli avrebbero proposto un ingaggio da 17 milioni di euro, ma #Ronaldo ne vuole almeno 20.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Ci avviamo dunque alla conclusione di un campionato che potrebbe essere il terzo in cuisi laurei capocannoniere : il portoghese della Juventus infatti è sempre al comando con 25 ...Un suo ex allievo al Liceo Vida di Cremona, al quale in una videochat, sotto lockdown, chiese: "Cosa si prova a dover affrontare?", e Bastoni rispose: "Don, dalla difesa non passa ...La Juventus dovrà fare a meno Cristiano Ronaldo nella difficile trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Il fuoriclasse portoghese non sarà a disposizione di Andrea Pirlo nel big match contro gli ...Dalla quasi certezza di un suo addio alla Juve a fine stagione, ai tanti dubbi legati al suo futuro. Cristiano Ronaldo starebbe ancora meditando su cosa fare l'anno prossimo: restare ancora a Torino c ...