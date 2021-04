Crimini di guerra Alleati, tradotto in italiano il memorandum di Darmstadt (Di domenica 18 aprile 2021) Un libro che getta nuova luce su uno degli aspetti meno conosciuti della seconda guerra mondiale, un documento destinato a far discutere. Il memorandum di Darmstadt, sui Crimini Alleati perpetrati contro il popolo tedesco dal ’45 al ’47, per la prima volta tradotto in italiano, è adesso pubblicato nel libro “1945 Germania anno zero. Atrocità e Crimini di guerra Alleati” a cura di Massimo Lucioli, edito da Italia Storica. Nel volume vengono descritti gli episodi che sarebbero avvenuti nel campo di internamento americano 91 a Darmstadt, che contava 24.000 prigionieri tedeschi. Nel 1946, in segreto, su richiesta del collegio di difesa di Norimberga, fu formato un comitato di lavoro di avvocati ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) Un libro che getta nuova luce su uno degli aspetti meno conosciuti della secondamondiale, un documento destinato a far discutere. Ildi, suiperpetrati contro il popolo tedesco dal ’45 al ’47, per la prima voltain, è adesso pubblicato nel libro “1945 Germania anno zero. Atrocità edi” a cura di Massimo Lucioli, edito da Italia Storica. Nel volume vengono descritti gli episodi che sarebbero avvenuti nel campo di internamento americano 91 a, che contava 24.000 prigionieri tedeschi. Nel 1946, in segreto, su richiesta del collegio di difesa di Norimberga, fu formato un comitato di lavoro di avvocati ...

Advertising

PatMan47924463 : RT @SMaurizi: non importa se non capite dettagli del caso Julian #Assange,tutto quello che c'è da capire è:dopo aver rivelato i documenti s… - LiviaColonnese : RT @SMaurizi: non importa se non capite dettagli del caso Julian #Assange,tutto quello che c'è da capire è:dopo aver rivelato i documenti s… - PRCPadova : RT @SMaurizi: non importa se non capite dettagli del caso Julian #Assange,tutto quello che c'è da capire è:dopo aver rivelato i documenti s… - ChProtto : RT @SMaurizi: non importa se non capite dettagli del caso Julian #Assange,tutto quello che c'è da capire è:dopo aver rivelato i documenti s… - Valenticchia509 : RT @SMaurizi: non importa se non capite dettagli del caso Julian #Assange,tutto quello che c'è da capire è:dopo aver rivelato i documenti s… -