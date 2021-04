Covid: Zingaretti, ‘allo studio forme gratuite per psicologi a disposizione giovani’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Studieremo con le società scientifiche e gli ordini professionali forme nuove e gratuite di sostegno con psicologi a disposizione dei giovani. La cura e la centralità della persona dovrà essere centrale nelle strategie di rinascita e ripresa del Paese”. Lo scrive il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Studieremo con le società scientifiche e gli ordini professionalinuove edi sostegno condei giovani. La cura e la centralità della persona dovrà essere centrale nelle strategie di rinascita e ripresa del Paese”. Lo scrive il presidente della regione Lazio, Nicola, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

