Covid Toscana | oggi 958 contagi | dati bollettino 18 aprile

(Di domenica 18 aprile 2021) Sono 958 i nuovidi Coronavirus insecondo ideldi, 18, anticipati dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati insono 958 su 20.407 test di cui 14.362 tamponi molecolari e 6.045 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,69% (14,5% sulle prime diagnosi)”, fa sapere il presidente della regione, che fa anche il punto della situazione sui vaccini alle persone fragili. “Le persone estremamente vulnerabili non ancora registrate sul portale per il vaccino possono iscriversi su https://prenotavaccino.sanita..it/#/new-adhesion/ef. Adsono oltre 63mila i vaccini somministrati ai vulnerabili”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

