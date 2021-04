Covid | Tinagli | ‘bene governo su riaperture | Pd chiede investimenti giovani | donne e Sud’

Leggi su ildenaro

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – "Il Partito democratico ha sempre detto che per riaprire bisogna accelerare sulla vaccinazione e riaprire in modo graduale e ragionato: ilsta prendendo questa strada e noi lo sosteniamo. Ora però serve un grande sforzo collettivo, per continuare a proteggere i più fragili e per far ripartire l'economia e il lavoro. Su questo il Pdpere Sud". Così Irene, vicesegretaria del Partito Democratico.