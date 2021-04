Covid, Sileri: i dati non consentono di abolire il coprifuoco, ok alle riaperture (Di domenica 18 aprile 2021) Sileri preoccupato sui numeri dei contagi che non consentirebbero ancora di abbattere le restrizioni ma d’accordo sulle riaperture: sono irreversibili Il coronavirus continua a non dare tregua, ma l’abbassamento della curva dei contagi dovuto anche alla campagna di immunizzazione con le 14.785.115 dosi del vaccino anti-Covid inoculate portano verso le riaperture anticipate al 26 aprile. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 aprile 2021)preoccupato sui numeri dei contagi che non consentirebbero ancora di abbattere le restrizioni ma d’accordo sulle: sono irreversibili Il coronavirus continua a non dare tregua, ma l’abbassamento della curva dei contagi dovuto anche alla campagna di immunizzazione con le 14.785.115 dosi del vaccino anti-inoculate portano verso leanticipate al 26 aprile. L'articolo proviene da Inews.it.

