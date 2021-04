Covid, Sileri: “Ancora presto per pensare di togliere il coprifuoco” (Di domenica 18 aprile 2021) “I numeri non sono Ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed è presto per togliere il coprifuoco”, dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri alla Stampa. Tuttavia, mostra una certa fiducia circa le riaperture ed assicura che si tratta di riaperture irreversibili: “non dovremo più temere di dover chiudere”, visto che la campagna vaccinale avanza. Poi però, invita a non correre sul coprifuoco e aggiunge che portare l’R0 di molto sotto lo 0,8 permetterà alleggerimenti. Il ministro Gelmini specifica che “non è liberi tutti, spazi libertà da gestire”. E aggiunge che: “I dati della relazione che il Comitato tecnico scientifico ha fatto in cabina di regia ci dicono che abbiamo conquistato degli spazi di libertà, da gestire con grande prudenza. Draghi ha parlato di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 aprile 2021) “I numeri non sonocosì buoni da abbattere le restrizioni ed èperil”, dice il sottosegretario alla Salute Pierpaoloalla Stampa. Tuttavia, mostra una certa fiducia circa le riaperture ed assicura che si tratta di riaperture irreversibili: “non dovremo più temere di dover chiudere”, visto che la campagna vaccinale avanza. Poi però, invita a non correre sule aggiunge che portare l’R0 di molto sotto lo 0,8 permetterà alleggerimenti. Il ministro Gelmini specifica che “non è liberi tutti, spazi libertà da gestire”. E aggiunge che: “I dati della relazione che il Comitato tecnico scientifico ha fatto in cabina di regia ci dicono che abbiamo conquistato degli spazi di libertà, da gestire con grande prudenza. Draghi ha parlato di ...

