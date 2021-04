Covid Sardegna, oggi 351 contagi e 2 morti: bollettino 18 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 351 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 18 aprile. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 2 morti. Sono 51.543 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.125.925 tamponi, per un incremento complessivo di 3.777 test rispetto al dato precedente. Si registrano due nuovi decessi (1.315 in tutto). Sono invece 366 (+2) persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 58 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.642 e i guariti sono complessivamente 32.159 (+131) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 351 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 18. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 2. Sono 51.543 i casi di positività al-19 complessivamente accertati indall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.125.925 tamponi, per un incremento complessivo di 3.777 test rispetto al dato precedente. Si registrano due nuovi decessi (1.315 in tutto). Sono invece 366 (+2) persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 58 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.642 e i guariti sono complessivamente 32.159 (+131) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono ...

