Covid: ristoranti senza dehors in rivolta. Il rebus del pass per spostarsi. Il ritorno a scuola (Di domenica 18 aprile 2021) Ora scenderanno in piazza i ristoratori senza possibilità di aprire all'aperto, cioè quelli senza dehors, che non potranno servire pranzi e cene. Mentre il governo è alle prese con i pass per gli spostamenti, ancora da delineare. E c'è il ritorno a scuola, con problemi per trasporti e assembramenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 18 aprile 2021) Ora scenderanno in piazza i ristoratoripossibilità di aprire all'aperto, cioè quelli, che non potranno servire pranzi e cene. Mentre il governo è alle prese con iper gli spostamenti, ancora da delineare. E c'è il, con problemi per trasporti e assembramenti L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera, ma solo all'aperto. E' quanto si apprende da fonti… - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: zona gialla torna dal 26 aprile, ok ristoranti all'aperto #Covid - SkyTG24 : Covid, San Marino riparte: da domani ristoranti aperti fino alle 21.30 - FirenzePost : Covid: ristoranti senza dehors in rivolta. Il rebus del pass per spostarsi. Il ritorno a scuola - ottiolumare : @ultimenotizie Ristoranti all'aperto?lmbaccucatevi con piumino,guanti e ombrello! Quindi non c'è crisi. Gli italian… -