Covid oggi Italia | bollettino del 18 aprile Contagi Coronavirus e dati dalle regioni

Advertising

Agenzia_Ansa : Da oggi in Israele non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, mentre resta la norma per gli spazi a… - luigidimaio : Tra venerdì e oggi, sugli spalti di #ImolaGP, 150 tra medici e infermieri invitati dalla @RegioneER, dell’amico… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid, ci si sposterà col certificato: il pass arriverà tra più di un mese - pleopizzi : RT @gbarbacetto: 'Per tenersi buono @matteosalvinimi, #Draghi con l'annuncio del 26 aprile ha dato il #liberitutti: così ora ripartiranno i… - ch_pape : RT @FedericoRampini: Per qualcuno la pandemia è un ricordo distante, un'immagine che rimpicciolisce nello specchietto retrovisore. La #Cina… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Il bollettinodiQui i dati aggiornati non appena disponibili La tabella in Pdf Qui troverete la tabella con i dati regione per regione. Dalle regioni / Laziosu oltre 12 mila ...Domenica In , la conduttrice Mara Venier ricorda Carmela . La Rai è in lutto per la morte della collaboratrice di varie trasmissioni, uccisa a poco più di 50 anni dal. Leggi anche > 'La nostra Carmela è venuta a mancare. Non era solo la gobbista di Domenica In, come si è detto in questi giorni: era molto di più' - spiega Mara Venier in lacrime a inizio ...BELLUNO - Festa di compleanno tra compagni di scuola e scoppia un focolaio. Ci risiamo. A più di un anno di distanza dall'inizio della pandemia le regole basilari, ripetute fin quasi ...Mara Venier ha aperto in lacrime la sua Domenica In. E' morta infatti per Covid la sua "storica" gobbista. «Aveva poco più di 50 anni e non ce l’ha fatta ...