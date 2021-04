Covid oggi 12.694 nuovi casi ma con 100mila tamponi in meno, 251 i decessi (Di domenica 18 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 18 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in calo, 12.694 contro i 15.370 registrati ieri. I tamponi esaminati sono 230.116, circa centomila in meno rispetto a ieri. Anche i decessi nelle ultime 24 ore sono in calo, 251; ieri erano 310. L’indice di positività oggi sale al 5,5%. (prosegue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 3.311 (-29). I guariti nelle ultime 24 ore sono 13.134 e il totale sale a 3.248.593. Gli attuali positivi sono 504.611 (-697). Lombardia in testa per numero di nuovi casi (1.782), poi Campania (1.700) e Puglia (1.278). In Campania ... Leggi su urbanpost (Di domenica 18 aprile 2021)in Italiabollettino del 18 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Idinelle ultime 24 ore sono in calo, 12.694 contro i 15.370 registrati ieri. Iesaminati sono 230.116, circa centomila inrispetto a ieri. Anche inelle ultime 24 ore sono in calo, 251; ieri erano 310. L’indice di positivitàsale al 5,5%. (prosegue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 3.311 (-29). I guariti nelle ultime 24 ore sono 13.134 e il totale sale a 3.248.593. Gli attuali positivi sono 504.611 (-697). Lombardia in testa per numero di(1.782), poi Campania (1.700) e Puglia (1.278). In Campania ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da oggi in Israele non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, mentre resta la norma per gli spazi a… - Corriere : Covid, in Israele da oggi le mascherine non sono più obbligatorie, all’aperto - Open_gol : Non credono alle bare portate via dall'Esercito, alla pericolosità del virus, ai tamponi e ai vaccini E oggi si so… - Fprime86 : RT @SkyTG24: #Covid19, il bollettino ?? 12.694 nuovi casi ?? 230.116 tamponi ?? 251 decessi - lifestyleblogit : Covid Sardegna, oggi 351 contagi e 2 morti: bollettino 18 aprile - -