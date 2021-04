Covid | Occhiuto | ' no Fi a mozione sfiducia Speranza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Ariconosciamo serietà, rigore, a volte forse un eccessivo rigorismo. Qualche volta gli dobbiamo ricordare che il tempo del Conte bis è finito e che questo governo, guidato da Draghi, deve segnare un cambio di passo rispetto all'esperienza precedente”. Lo ha detto Roberto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad “Agenda”, su SkyTg24. “Non voteremo ladi, perché è un ministro di un governo che sosteniamo. Forza Italia non ha quasi mai votato mozioni diindividuali contro singoli ministri, lo ha fatto solo una volta, per il ministro Toninelli: e non dico altro”, ha concluso.