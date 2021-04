Covid, news. Bollettino: 12.694 casi, tasso positività al 5,5%. I morti sono 251. LIVE (Di domenica 18 aprile 2021) Il governo al lavoro per il 'pass' sugli spostamenti e l'accesso ad eventi. Sarà il Cdm tra martedì e mercoledì prossimo a varare un decreto con le nuove regole. Vaccini, in Italia le dosi somministrate superano i 15 milioni. Breton avvisa AstraZeneca: a rischio il rinnovo del contratto Ue, che scade il 30 giugno, a causa dei ritardi di consegna accumulati Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 aprile 2021) Il governo al lavoro per il 'pass' sugli spostamenti e l'accesso ad eventi. Sarà il Cdm tra martedì e mercoledì prossimo a varare un decreto con le nuove regole. Vaccini, in Italia le dosi somministrate superano i 15 milioni. Breton avvisa AstraZeneca: a rischio il rinnovo del contratto Ue, che scade il 30 giugno, a causa dei ritardi di consegna accumulati

