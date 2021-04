Covid nel Lazio, il bollettino di domenica 18 aprile 2021: 1.127 nuovi casi e 25 morti (Di domenica 18 aprile 2021) nel Lazio, il bollettino di domenica 18 aprile 2021 : sono 1.127 i nuovi casi positivi (528 a Roma città) su oltre 27mila test tra tamponi e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Comunicati anche ... Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021) nel, ildi18: sono 1.127 ipositivi (528 a Roma città) su oltre 27mila test tra tamponi e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Comunicati anche ...

_Carabinieri_ : Il Covid-19 ci ha portato via il Mar.Magg. Stefano Capenti, Comandante della Stazione Carabinieri di Peschiera Borr… - sscnapoli : ?? | Primavera, Crotone-Napoli rinviata per casi di Covid-19 nel gruppo squadra calabrese. ??… - GassmanGassmann : Una proposta a @Turismoromaweb @virginiaraggi Con la bella stagione, nel rispetto delle regole covid, non si può pe… - Efisio31251859 : RT @OrtigiaP: Aifa, in Italia 100 sono morti dopo il vaccino. 76 avevano fatto Pfizer. #AstraZeneca il vaccino più nel mirino delle autorit… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Serie B, sospese le prossime 2 giornate. Si riprende il 1 maggio. Assemblea d'urgenza dopo lo stop imposto dalla Asl al P… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Corona virus: morto 56enne professore di Taranto Decesso nell'ospedale di Manduria Questa notte, insidiato ormai da due settimane dal COVID, combattendo da par suo con tanta forza, è ... celebrata da poco, perché i suoi angeli portino Luigi nel seno di Abramo.

Requiem di Verdi/ Diretta streaming video 18 aprile: Riccardo Muti dirige orchestra Nonostante le restrizioni anti - Covid e il lungo periodo di inattività legato alla pandemia, ho ...al Teatro Massimo dopo avere interpretato la Maddalena del Rigoletto diretto da John Turturro nel ...

Pass covid-free, come funzionano nel mondo ANSA Nuova Europa Covid, il bollettino della Sicilia: 875 i nuovi casi positivi, 10 i morti Sono 875 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 16.558 tamponi processati, con una incidenza del 5,3%. La Regione è settima per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono st ...

Covid, positiva l’assessore Alessia Rosolen: Fedriga è in quarantena Contagiato anche il portavoce Petiziol: il governatore l’ha incontrato sabato ma un primo test molecolare ha dato per lui un esito negativo. Sintomi lievi per entrambi gli ammalati ...

