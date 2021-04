Covid, Mara Venier e Donatella Rettore sbottano in diretta: “Non c’è organizzazione” (Di domenica 18 aprile 2021) Puntata difficile quella di domenica 18 aprile per Mara Venier a Domenica In. L’argomento Covid e vaccini ha provocato delle forti reazioni. Mara Venier, nella 32esima puntata di Domenica In,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 18 aprile 2021) Puntata difficile quella di domenica 18 aprile pera Domenica In. L’argomentoe vaccini ha provocato delle forti reazioni., nella 32esima puntata di Domenica In,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

