Covid Lombardia | oggi 1 782 contagi e 64 morti | bollettino 18 aprile

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

... 24.100 sono invece ricoverati con sintomiin ospedale (calo di 452 unità rispetto a ieri), 3.340 le terapie intensive totali occupate ( - 29, 163 ingressi quotidiani).e Campania le ...... ovvero le persone con- 19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 504.611 le persone positive al Sars Cov2. I DATI DELLE REGIONI- Sono 1.782 i ...I casi a Roma città sono a quota 500. Lombardia Sono 1.782 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 34.199 tamponi effettuati, su un totale di 8.957.094 da inizio ...Arriva la road map delle riaperture e dal 26 aprile torna la zona gialla. Via libera, perciò, agli spostamenti tra Regioni dello stesso colore, mentre ci vorrà un “pass” ...