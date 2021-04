Covid, le vaccinazioni corrono, ma c?è il nodo over 80: 250 mila sono irreperibili (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal fronte delle vaccinazioni arrivano finalmente buone notizie: da giovedì a sabato sono state somministrate più di un milione di dosi, per l?esattezza 1.024.744 pari a una media... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal fronte dellearrivano finalmente buone notizie: da giovedì a sabatostate somministrate più di un milione di dosi, per l?esattezza 1.024.744 pari a una media...

