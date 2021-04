COVID Lazio – Il bollettino di oggi 18 aprile: continua la discesa dei contagi (Di domenica 18 aprile 2021) “Su oltre 27.000 tamponi effettuati, di cui circa 15.000 antigenici, si registrano 1.127 casi positivi (-251 rispetto al bollettino di ieri), 25 i decessi (uguale al dato registrato nelle ultime ore) e +1.140 i guariti“. Questo è quanto si evince dal bollettino pubblicato oggi dalla Regione Lazio rispetto all’emergenza COVID-19. continua la discesa della curva dei contagi, iniziata nei giorni conclusivi della settimana. Il rispetto delle norme restrittive in vigore ha portato in questi giorni l‘indice Rt a essere a 0.79 (valore da zona gialla, ma al momento è stata abolita). Se i numeri dovessero continuare a seguire questo trend, dal 26 aprile il Lazio tornerebbe ad avere qualche restrizione in ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 18 aprile 2021) “Su oltre 27.000 tamponi effettuati, di cui circa 15.000 antigenici, si registrano 1.127 casi positivi (-251 rispetto aldi ieri), 25 i decessi (uguale al dato registrato nelle ultime ore) e +1.140 i guariti“. Questo è quanto si evince dalpubblicatodalla Regionerispetto all’emergenza-19.ladella curva dei, iniziata nei giorni conclusivi della settimana. Il rispetto delle norme restrittive in vigore ha portato in questi giorni l‘indice Rt a essere a 0.79 (valore da zona gialla, ma al momento è stata abolita). Se i numeri dovesserore a seguire questo trend, dal 26iltornerebbe ad avere qualche restrizione in ...

jaina77 : @CucchiRiccardo Mi permette di aggiungere che pagliacciate come quelle di Napoli e Lazio sul covid in Europa non si… - Fusillide : RT @paolorm2012: Covid, la città che non seppellisce i morti: centinaia di bare in attesa, a Roma cremazioni in tilt - OspedaleR : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #18aprile, effettuate 1502443 vaccinazioni. Su - quartomiglio : Covid-19, dati 18 aprile 2021: a Roma 528 casi e in tutto il Lazio 1127 - PaoloMadonnaDF : Bollettino 18/04/21: corsa a nove – Lombardia, Campania, Puglia, Lazio, E. Romagna, Toscana, Sicilia, Veneto e Piem… -