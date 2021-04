Covid, la situazione al San Pio: sale a 95 il numero dei pazienti ricoverati (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosale a 95 il numero dei pazienti con Covid ricoverati all’ospedale San Pio di Benevento. Cinque, come ieri, quelli costretti alla terapia intensiva: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoa 95 ildeiconall’ospedale San Pio di Benevento. Cinque, come ieri, quelli costretti alla terapia intensiva: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il virus non perdona esitazioni e la situazione è molto seria. Allarme dalla cancelliera Merkel, che chiede il voto… - Agenzia_Ansa : Covid, la cancelliera Angela Merkel non nasconde la sua preoccupazione: 'La situazione è molto seria'. 'La terza on… - repubblica : ?? Covid, troppi spostamenti e poche mascherine nei luoghi pubblici: ecco perche' in Germania la situazione peggiora… - anteprima24 : ** #Covid, la situazione al San Pio: sale a 95 il numero dei pazienti ricoverati ** - imperianews_it : Coronavirus: il Primario del Covid Hospital di Sanremo 'La situazione è migliorata negli ultimi due giorni ma serve… -