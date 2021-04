Covid Italia, Vaia: “Siamo ancora in guerra” (Di domenica 18 aprile 2021) “Noi Siamo ancora in guerra, vogliamo capirlo o no?”. Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, a Domenica In si sofferma sull’emergenza Covid, rispondendo a domande su riaperture, vaccini e terapie. “Sono stati commessi errori dalla comunità scientifica, dalle autorità regolatorie, dalla politica che ha balbettato. Non ha deciso subito e si è nascosta dietro i tecnici, che non devono decidere. Noi Siamo ancora in guerra, vogliamo capirlo o no? Il capo dell’armata deve decidere, ascoltando i suoi ufficiali”, dice Vaia. “Nessun vaccino elimina del tutto la contagiosità o la mortalità con percentuali altissime, ma rischio zero non c’è per nessun vaccino. Ai cittadini dico ‘fidatevi’: se siete prenotati con il vaccino ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) “Noiin, vogliamo capirlo o no?”. Francesco, direttore sanitario dello Spallanzani, a Domenica In si sofferma sull’emergenza, rispondendo a domande su riaperture, vaccini e terapie. “Sono stati commessi errori dalla comunità scientifica, dalle autorità regolatorie, dalla politica che ha balbettato. Non ha deciso subito e si è nascosta dietro i tecnici, che non devono decidere. Noiin, vogliamo capirlo o no? Il capo dell’armata deve decidere, ascoltando i suoi ufficiali”, dice. “Nessun vaccino elimina del tutto la contagiosità o la mortalità con percentuali altissime, ma rischio zero non c’è per nessun vaccino. Ai cittadini dico ‘fidatevi’: se siete prenotati con il vaccino ...

Advertising

CarloVerdelli : #LeggeZan Ovvero, più diritti a chi ne ha pochi o zero: gay, lesbiche, transessuali. Ma anche disabili, migranti, r… - sole24ore : Perché in #Italia ci sono ancora tanti morti di #Covid, con sempre più #anziani vaccinati? - sole24ore : #Covid, il “report fantasma” dell’#Oms che mette a nudo le falle del sistema Italia - GabrieleFigini : RT @LucioMalan: GOVERNO STUDI IL TEXAS, TUTTO APERTO E MORTI IN FORTISSIMO CALO. Lo hanno deciso che avevano più morti e meno vaccinati del… - Ultron65 : RT @Libero_official: Volete spostarvi? Occorre il pass sanitario. L'ultima pensata anti-#Covid: ecco come funziona -