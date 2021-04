Covid Italia oggi, 12.694 contagi e 251 morti: bollettino 18 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 12.694 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 18 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 251 morti. 230.116 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 5,51% (ieri era al 4,6%). 163 gli ingressi in terapia intensiva in un giorno, 23.648 ricoverati con sintomi. Considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 3.311 il numero totale dei ricoverati, 29 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 452 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti Covid scende a 23.648. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Covid-19 3.870.131 persone mentre ne sono morte 116.927. I dimessi/guariti in 24 ore sono 13.135, che ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 12.694 ida coronavirus in, 18, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 251. 230.116 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 5,51% (ieri era al 4,6%). 163 gli ingressi in terapia intensiva in un giorno, 23.648 ricoverati con sintomi. Considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 3.311 il numero totale dei ricoverati, 29 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 452 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei repartiscende a 23.648. Dall’inizio dell’emergenza sono stateate dal-19 3.870.131 persone mentre ne sono morte 116.927. I dimessi/guariti in 24 ore sono 13.135, che ...

sole24ore : #Covid, il “report fantasma” dell’#Oms che mette a nudo le falle del sistema Italia - CarloVerdelli : #LeggeZan Ovvero, più diritti a chi ne ha pochi o zero: gay, lesbiche, transessuali. Ma anche disabili, migranti, r… - sole24ore : Perché in #Italia ci sono ancora tanti morti di #Covid, con sempre più #anziani vaccinati? - Vincenza_Lab : Un cambio di passo auspicato e realizzato. Grazie commissario #Figliuolo e grazie agli italiani per la collaborazio… - alvanofabio : RT @RadioSavana: Torino, circa duecento persone ammassate in moschea Taiba ieri sera. Stesse immagini in ogni moschea d'Italia. La classe p… -