Covid Italia: le decisioni su pass e coprifuoco. Israele: via l’obbligo di mascherina all’aperto (Di domenica 18 aprile 2021) L’Italia va verso le riaperture anticipate al 26 aprile. Ma gli esperti avvertono: “Non è un libera tutti”. È presto, cioè, per togliere il coprifuoco notturno che scatta dalle 22. Il Covid è tutt’altro che sconfitto. Al tempo stesso dalla road map delle riaperture non si torna indietro. E da oggi 18 aprile in Israele via l’obbligo di mascherine all’aperto: una decisione storica che proietta il Paese oltre la pandemia. La situazione oggi in Italia I numeri – sottolinea il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri intervistato dalla Stampa – non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni. Presto, dunque, per togliere il coprifuoco. Ma è fiducioso e assicura che le riaperture sono “irreversibili: non dovremo più temere di dover chiudere”. ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 aprile 2021) L’va verso le riaperture anticipate al 26 aprile. Ma gli esperti avvertono: “Non è un libera tutti”. È presto, cioè, per togliere ilnotturno che scatta dalle 22. Ilè tutt’altro che sconfitto. Al tempo stesso dalla road map delle riaperture non si torna indietro. E da oggi 18 aprile inviadi mascherine: una decisione storica che proietta il Paese oltre la pandemia. La situazione oggi inI numeri – sottolinea il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri intervistato dalla Stampa – non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni. Presto, dunque, per togliere il. Ma è fiducioso e assicura che le riaperture sono “irreversibili: non dovremo più temere di dover chiudere”. ...

