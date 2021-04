Covid Italia, bollettino oggi 18 aprile: 12.694 nuovi casi e 251 morti (Di domenica 18 aprile 2021) Covid Italia. Il bollettino del 18 aprile. Nelle ultime 24 ore registrati 12.694 nuovi casi e 251 morti. Ieri in tutto il Paese i contagi erano stati 15.370, 310 vittime.Vaccini Lazio, tutti... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021). Ildel 18. Nelle ultime 24 ore registrati 12.694e 251. Ieri in tutto il Paese i contagi erano stati 15.370, 310 vittime.Vaccini Lazio, tutti...

Advertising

sole24ore : #Covid, il “report fantasma” dell’#Oms che mette a nudo le falle del sistema Italia - CarloVerdelli : #LeggeZan Ovvero, più diritti a chi ne ha pochi o zero: gay, lesbiche, transessuali. Ma anche disabili, migranti, r… - sole24ore : Perché in #Italia ci sono ancora tanti morti di #Covid, con sempre più #anziani vaccinati? - Ikaroixxx : RT @IaconaRiccardo: Riaperture, anestesisti: 'E' un errore' - Iris29469791 : RT @GiancarloDeRisi: Un pass per viaggiare tra Regioni di diverso colore. Ma vi rendete conto che, pandemia o non pandemia, Covid o non Cov… -