Covid Italia, bollettino oggi 18 aprile: 12.694 nuovi casi e 251 morti. Più casi in Lombardia, Campania, Puglia e Lazio (Di domenica 18 aprile 2021) Covid Italia. Il bollettino del 18 aprile. Nelle ultime 24 ore registrati 12.694 nuovi casi e 251 morti. Ieri in tutto il Paese i contagi erano stati 15.370, 310 vittime. Quanto ai tamponi... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021). Ildel 18. Nelle ultime 24 ore registrati 12.694e 251. Ieri in tutto il Paese i contagi erano stati 15.370, 310 vittime. Quanto ai tamponi...

