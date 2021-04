Covid Italia: 251 morti, oggi 18 aprile. E 12.694 nuovi positivi (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 12.694 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.370. Sono invece 251 le vittime in un giorno (ieri 310) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 12.694 ial test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.370. Sono invece 251 le vittime in un giorno (ieri 310) L'articolo proviene da Firenze Post.

