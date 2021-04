Covid Italia, 12.694 nuovi casi e 251 morti: tasso di positività sale al 5,5% (Di domenica 18 aprile 2021) Italia. Il del 18 aprile. Nelle ultime 24 ore registrati 12.694 nuovi casi e 251 morti . Ieri in tutto il Paese i contagi erano stati 15.370, 310 vittime. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 230. Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021). Il del 18 aprile. Nelle ultime 24 ore registrati 12.694e 251. Ieri in tutto il Paese i contagi erano stati 15.370, 310 vittime. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 230.

