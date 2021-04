Covid Israele, da oggi stop obbligo mascherina all’aperto (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) – In Israele da oggi non è più obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto. Una delle misure più importanti per contrastare i contagi di Coronavirus viene cancellata nel Paese grazie al boom delle vaccinazioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) – Indanon è più obbligatorio l’uso della. Una delle misure più importanti per contrastare i contagi di Coronavirus viene cancellata nel Paese grazie al boom delle vaccinazioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

