Covid, in Campania 1.700 nuovi casi, il 9,69% dei tamponi. Altri 18 morti (5.952 dall’inizio della pandemia) (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 1.700 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 17.541 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,69%. I nuovi positivi risultati sintomatici sono 620. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 18 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.952. I nuovi guariti sono 1.511, il totale dei guariti è 270.531. In Campania sono 146 i pazienti Covid ricoverati in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 1.700 idi positività al coronavirus emersi ieri indall’analisi di 17.541molecolari. La percentuale dipositivi sul totale deimolecolari analizzati è pari al 9,69%. Ipositivi risultati sintomatici sono 620. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisiRegionesono inseriti 18decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi inda inizioè 5.952. Iguariti sono 1.511, il totale dei guariti è 270.531. Insono 146 i pazientiricoverati in ...

