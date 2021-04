Covid | il sottosegretario Sileri ottimista sulle riaperture

Advertising

sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Il sottosegretario alla Salute Sileri s… - Tp24it : Dati Covid truccati. Interrogazione al Senato. Il sottosegretario: 'Sicilia collabora' - statodelsud : Covid, sottosegretario Costa lunedì a Campobasso - Pino__Merola : Covid, sottosegretario Costa lunedì a Campobasso - AnsaMolise : Covid, sottosegretario Costa lunedì a Campobasso -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sottosegretario

Agenzia ANSA

A La Stampa, ilalla Salute spiega: 'Se la campagna vaccinale avanzerà, non dovremo ... Sì al pass per chi è vaccinato, ha avuto ilnei sei mesi precedenti o si sottopone a tampone ...Ci sono attualmente 2.680 pazienti: 201 sono in gravi condizioni e 109 sono collegati ai ... 'I numeri attuali, seppur migliori - ha dichiarato stamane ilalla Salute Pierpaolo ...Il sottosegretario ala Salute Sileri si mostra ottimista sulle riaperture e afferma che le prossime ondate non incideranno sulle ospedalizzazioni.L'Italia va verso le riaperture anticipate al 26 aprile ma arrivano alcuni alert dagli esperti. "I numeri - sottolinea il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri intervistato dalla Stampa - non s ...