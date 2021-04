Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di domenica 18 aprile 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 18 aprile, che sale di 12.694 casi e 251 morti. Coronavirus, bilancio del 18 aprile: 12.694 nuovi casi e 251 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 18 aprile, che sale di 12.694 casi e 251 morti. Coronavirus, bilancio del 18 aprile: 12.694 nuovi casi e 251 morti in più su Notizie.it.

Advertising

stanzaselvaggia : Si era parlato di vittoria sul Covid, miracolo indiano, armi segrete e immunità di gregge. Invece l’India rischia d… - CottarelliCPI : Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè… - _Carabinieri_ : Un nuovo lutto strappa altre lacrime all’Arma dei Carabinieri, che si stringe commossa intorno a familiari e amici… - natalia_cucci : RT @CottarelliCPI: Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè serv… - flaviamauro1 : RT @CottarelliCPI: Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè serv… -