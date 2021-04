Covid | il bollettino delle ultime 24 ore | nuovi contagi in calo 12 694 I morti sono 251

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, il bollettino ?? 12.694 nuovi casi ?? 230.116 tamponi ?? 251 decessi - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - infoitinterno : Bollettino Covid, calo contagi in Italia e Sicilia - LUDOVICOTODINI : RT @bettabettanesi: #greenpass per cosa @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute #Speranzaingalera #Covid, in #Sicilia 1.542 #contagi a fronte di 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

... 18 aprile, secondo i dati regione per regione deldella Protezione Civile. Da ieri, ... I ricoverati con sintomi sono 452 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti......nuova ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Palermo nell'inchiesta sui dati... però, il reato di falso ideologico poiché finiscono nelgiornaliero che serve per ...Sono 875 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 16.558 tamponi processati, con una incidenza del 5,3%. La Regione è settima per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono st ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.