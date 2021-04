Covid, i decessi in 24 ore tornano sotto 300: sono 251, in calo per secondo giorno di fila (Di domenica 18 aprile 2021) secondo il bollettino del ministero della Salute del 18 aprile, il totale delle vittime è arrivato a 116.927 (ieri erano state 310). Nelle ultime 24 ore sono stati 12.694 i nuovi casi di coronavirus, su 230.116 tamponi (ieri 15.370 casi su 331.734 test). La percentuale di positivi sale al 5,5% (era al 4,6). Per quanto riguarda gli ospedali, sono 23.648 (-452) i ricoverati con sintomi e 3.311 (-29) le persone in terapia intensiva (163 gli ingressi del giorno). Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 3.870.131 Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 aprile 2021)il bollettino del ministero della Salute del 18 aprile, il totale delle vittime è arrivato a 116.927 (ieri erano state 310). Nelle ultime 24 orestati 12.694 i nuovi casi di coronavirus, su 230.116 tamponi (ieri 15.370 casi su 331.734 test). La percentuale di positivi sale al 5,5% (era al 4,6). Per quanto riguarda gli ospedali,23.648 (-452) i ricoverati con sintomi e 3.311 (-29) le persone in terapia intensiva (163 gli ingressi del). Dall'inizio della pandemia, i casi totali3.870.131

Advertising

ladyonorato : Il modello svedese, senza chiusure né obbligo di maschere, con un numero di decessi per Covid in rapporto alla popo… - istsupsan : #Covid ??L’età mediana dei casi confermati di infezione è pari a 47 anni (range 0-109), ?? 45 anni nell’ultima setti… - ladyonorato : La cosa che mi fa impazzire è che si continuano ad usare i dati di ricoveri, TI e decessi per motivare le chiusure… - CarraMaurizio : @Tg3web Nessuno nega che il covid,nella bergamasca, abbia fatto molti morti. Ma da fine aprile dell'anno scorso ad… - danny_italy : RT @RadioGioconda: Superati i 90.000 guariti su 103.123 contagiati tracciati -