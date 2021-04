Covid, i banchi a rotelle presentano il conto: spesi quasi 100 milioni ma il 50% degli acquisti è rimasto in magazzino (Di domenica 18 aprile 2021) I banchi a rotelle creano polemica dal primo giorno. L’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha sempre rivendicato la sua scelta in ottica anti Coronavirus, ma, a circa due mesi dalla fine di un altro anno scolastico difficile, i fatti sembrano dare ragione a chi aveva avanzato dei dubbi sulla loro effettiva utilità. Come evidenziato da Repubblica, dei 434.344 banchi a rotelle acquistati a oggi ce ne sono 10 mila mai consegnati fermi nei magazzini di Pomezia e 9 mila inutilizzati nei depositi scolastici della Regione Veneto. In generale, solo il 50% dei banchi a rotelle (o «sedute innovative») è stato utilizzato da novembre (mese dell’ultima consegna) a oggi. I motivi del fallimento La spesa pubblica investita – pari a circa 95 milioni di euro – si è ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) Icreano polemica dal primo giorno. L’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha sempre rivendicato la sua scelta in ottica anti Coronavirus, ma, a circa due mesi dalla fine di un altro anno scolastico difficile, i fatti sembrano dare ragione a chi aveva avanzato dei dubbi sulla loro effettiva utilità. Come evidenziato da Repubblica, dei 434.344acquistati a oggi ce ne sono 10 mila mai consegnati fermi nei magazzini di Pomezia e 9 mila inutilizzati nei depositi scolastici della Regione Veneto. In generale, solo il 50% dei(o «sedute innovative») è stato utilizzato da novembre (mese dell’ultima consegna) a oggi. I motivi del fallimento La spesa pubblica investita – pari a circa 95di euro – si è ...

