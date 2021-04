Covid | Gasparri | ' sfiducia a Speranza già espressa da governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “La questioneè nella sostanza superata dalla totale sconfessione delle sue linee oscurantiste da parte del. La saggezza di Draghi e l'azione chiara dei ministri di Forza Italia e della Lega hanno messo a tacere, il quale ora deve spiegare i suoi errori del passato sui piani non predisposti e sull'emergenze mal affrontate.non sfuggirà alle sue responsabilità e restare incollato a una poltrona che non merita non gli allungherà la vita politica". Lo dichiara il senatore Maurizio. "Lanei suoi confronti è stata già di fattodal- prosegue l'azzurro -. Dovrebbe prenderne atto e lasciare il campo. Invece come i grillini resta incollato alla poltrona. Una ...