Covid: Fratoianni, ‘interrogazione su mascherine per studenti affetti da sordità’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – ‘Ci sono migliaia di giovani studenti in Italia che soffrono di sordità e ipoacusia e per i quali le mascherine classiche a scuola sono un enorme ostacolo. C’è una soluzione. Ma aspettano dal settembre scorso. Il commissario generale Figliuolo un mese fa ormai aveva scritto che era tutto sistemato, ma delle mascherine adatte che consentono di vedere il labiale, non c’è traccia nelle scuole”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni postando un video in cui rilancia le richieste dei ragazzi e delle loro famiglie, trasformando artigianalmente una mascherina con una parte trasparente.‘Solo la sensibilità degli insegnanti, che hanno fatto mascherine artigianali, – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – ha consentito loro ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – ‘Ci sono migliaia di giovaniin Italia che soffrono di sordità e ipoacusia e per i quali leclassiche a scuola sono un enorme ostacolo. C’è una soluzione. Ma aspettano dal settembre scorso. Il commissario generale Figliuolo un mese fa ormai aveva scritto che era tutto sistemato, ma delleadatte che consentono di vedere il labiale, non c’è traccia nelle scuole”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolapostando un video in cui rilancia le richieste dei ragazzi e delle loro famiglie, trasformando artigianalmente una mascherina con una parte trasparente.‘Solo la sensibilità degli insegnanti, che hanno fattoartigianali, – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – ha consentito loro ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fratoianni, 'interrogazione su mascherine per studenti affetti da sordità'... - cinziapalcani : RT @NFratoianni: 100 premi #nobel fra cui @JosephEStiglitz e 70 ex capi di Stato chiedono a @POTUS di sospendere #brevetti #vaccini E ora… - aliciasbb : RT @NFratoianni: 100 premi #nobel fra cui @JosephEStiglitz e 70 ex capi di Stato chiedono a @POTUS di sospendere #brevetti #vaccini E ora… - CarbonaroEr : RT @NFratoianni: 100 premi #nobel fra cui @JosephEStiglitz e 70 ex capi di Stato chiedono a @POTUS di sospendere #brevetti #vaccini E ora… - Black300Joe : @theciosaz Capretta: INVECE NICOLA FRATOIANNI È FUORI DALLA MAGGIORANZA, I CONTIANI HANNO VISTO 90 SEGGI IN MENO… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fratoianni Foligno, i lavoratori dello spettacolo in piazza: "Ritirare l'avviso Estate al Trinci" ... da più di un anno, ha dovuto mettere in stand - by la propria vita a causa del Covid - 19 e a cui ... Tommaso Bori, e l'esponente di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Sotto l'occhio del ciclone, ...

Cittadinanza a Zaki, Draghi: "Iniziativa del Parlamento" ...di una persona innocente che da 14 mesi si trova in una prigione in cui è entrato anche il Covid, ...il governo non è coinvolto' afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. '...

Covid: Fratoianni, 'interrogazione su mascherine per studenti affetti da sordità' La Sicilia Covid: Fratoianni, ‘interrogazione su mascherine per studenti affetti da sordità’ Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ci sono migliaia di giovani studenti in Italia che soffrono di sordità e ipoacusia e per i quali le mascherine classiche a scuola sono un enorme ostacolo. C’è una soluzion ...

Cittadinanza a Zaki, Draghi: "Iniziativa del Parlamento" 'Doccia fredda, sono imbufalito' commenta Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Protesta anche dal Pd e dal M5S ...

... da più di un anno, ha dovuto mettere in stand - by la propria vita a causa del- 19 e a cui ... Tommaso Bori, e l'esponente di Sinistra Italiana, Nicola. Sotto l'occhio del ciclone, ......di una persona innocente che da 14 mesi si trova in una prigione in cui è entrato anche il, ...il governo non è coinvolto' afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. '...Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ci sono migliaia di giovani studenti in Italia che soffrono di sordità e ipoacusia e per i quali le mascherine classiche a scuola sono un enorme ostacolo. C’è una soluzion ...'Doccia fredda, sono imbufalito' commenta Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Protesta anche dal Pd e dal M5S ...