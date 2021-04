Covid Campania, oggi 1.700 contagi e 18 morti: bollettino 18 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) Napoli, 18 apr. (Adnkronos) - Sono 1.700 i contagi da coronavirus in Campania resi noti oggi, 18 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 18 morti. I nuovi casi sono stati individuati dall'analisi di 17.541 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,69%. I nuovi positivi risultati sintomatici sono 620. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 18 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.952. I nuovi guariti sono 1.511, il totale dei guariti è 270.531. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Napoli, 18 apr. (Adnkronos) - Sono 1.700 ida coronavirus inresi noti, 18, secondo i dati deldella regione. Registrati altri 18. I nuovi casi sono stati individuati dall'analisi di 17.541 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,69%. I nuovi positivi risultati sintomatici sono 620. Nelodierno diffuso dall'Unità di crisi della Regionesono inseriti 18 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi inda inizio pandemia è 5.952. I nuovi guariti sono 1.511, il totale dei guariti è 270.531. In ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid Napoli, festa di compleanno in bed&breakfast: multati 17 giovani #napoli - gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, 1.700 nuovi casi e 18 vittime LEGGI LA NEWS: - agodandaniela : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (18 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento??… -