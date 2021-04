Covid: Cambiamo, 'guai a ideologie in riaperture, coprifuoco alle 22 insensato' (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “La decisione del governo di procedere a riaperture a partire del 26 aprile non deve essere oscurata da atteggiamenti ideologici o insensatamente punitivi”. Lo spiega in una nota l'esecutivo nazionale di Cambiamo! “Se non si vogliono creare effetti contraddittori, è giusto usare buonsenso e logica. Il consumo all'interno dei bar deve essere consentito. Come pure è deleterio attardarsi in dispute ideologiche di stampo politico sul coprifuoco. Se si consente ai ristoranti di riaprire a cena, imporre il limite delle 22 è insensato: meglio spostarlo di una o due ore. E poi lasciarlo per evitare assembramenti. Idem per il pass. In attesa che il piano vaccinale si completi, se viene inteso in una logica restrittiva si rischia che a muoversi per i prossimi mesi possano essere solo gli ultra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “La decisione del governo di procedere aa partire del 26 aprile non deve essere oscurata da atteggiamenti ideologici o insensatamente punitivi”. Lo spiega in una nota l'esecutivo nazionale di! “Se non si vogliono creare effetti contraddittori, è giusto usare buonsenso e logica. Il consumo all'interno dei bar deve essere consentito. Come pure è deleterio attardarsi in dispute ideologiche di stampo politico sul. Se si consente ai ristoranti di riaprire a cena, imporre il limite delle 22 è: meglio spostarlo di una o due ore. E poi lasciarlo per evitare assembramenti. Idem per il pass. In attesa che il piano vaccinale si completi, se viene inteso in una logica restrittiva si rischia che a muoversi per i prossimi mesi possano essere solo gli ultra ...

