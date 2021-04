Covid | Breton | per Italia 54 milioni di dosi in prossimo trimestre

(Di domenica 18 aprile 2021) "Nei prossimi tre mesi arriveranno in54didi vaccino per l', non solo Pfizer ma tutti quelli previsti dal piano vaccinale": lo ha annunciato il Commissario europeo al ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Breton

... la nuova settimana della campagna vaccinale anti -in Italia sarà segnata martedì dalla ... Proprio sul versante di Astrazeneca, il commissario per il mercato interno Thierryha detto che ......europeo entrerà in funzione "a metà giugno o fine giugno al più tardi" ha spiegato poi. ... se si hanno degli anticorpi visto che 7 - 8% della popolazione europea è stata contagiata dal, e ...Superata in Italia quota 15 milioni di vaccinazioni, l’87,2% delle dosi consegnate alle Regioni . L'annuncio del commissario Francesco Figliuolo conferma ...L'Italia accelera con un milione di dosi somministrate in tre giorni. L'Ue: "A rischio il rinnovo del contratto con AstraZeneca". Attesa per la decisione dell'Ema su J&J ...