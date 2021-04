Covid Basilicata, oggi 147 contagi: bollettino 18 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 147 i nuovi contagi di coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 18 aprile. Non ci sono stati morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 1.357 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 80. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.558 (+66), di cui 5.375 in isolamento domiciliare. Sono 15.623 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 479 quelle decedute. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 183 (+3): al San Carlo di Potenza 33 nel reparto di malattie infettive, 36 in pneumologia, 17 in medicina d’urgenza, 7 in terapia intensiva e 19 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 147 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 18. Non ci sono stati morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 1.357 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 80. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.558 (+66), di cui 5.375 in isolamento domiciliare. Sono 15.623 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 479 quelle decedute. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 183 (+3): al San Carlo di Potenza 33 nel reparto di malattie infettive, 36 in pneumologia, 17 in medicina d’urgenza, 7 in terapia intensiva e 19 in medicina interna; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera ...

Covid19 Basilicata: 147 nuovi positivi con 82 guariti REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID - 19 DEL GIORNO 18 aprile 2021, ORE 10.00 Report dati processati in data 17 aprile 2021 Tamponi molecolari totali n. ...

Covid in Basilicata, cresce curva contagi (+219) e tasso positività (12,8%): un altro decesso La Gazzetta del Mezzogiorno La Valle 'maglia nera' per incidenza nuovi contagi La Valle d'Aosta è la regione in Italia con il più alto numero di nuovi casi di positività al Covid in una settimana: sono stati 319 su 100.000 abitanti. Dietro la regione alpina ci sono la Puglia (26 ...

Vaccini anti Covid, fase 2 «modello Basilicata»: medici base somministreranno dosi AstraZeneca Da lunedì a mercoledì scorso, in Basilicata, circa cinquemila persone, tra i 60 e i 79 anni, si sono vaccinate con AstraZeneca dopo essersi presentate, senza prenotazione, alle due tende donate dal Qa ...

