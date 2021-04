Covid-19 | il bollettino con i dati aggiornati della Campania

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news di oggi. Breton (Ue): 'A rischio rinnovo contratto con #AstraZeneca'. LIVE - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - lifestyleblogit : Covid Puglia, oggi 1.278 contagi e 17 morti: bollettino 18 aprile - - irpiniatimes1 : 73 casi di positività al Covid-19 in Irpinia: il bollettino dell’Asl -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

il Resto del Carlino

...che ilsia uguale a qualsiasi altra infezione o l'equivalente di influenza , anche perché l'influenza stagionale non ha ucciso milioni di persone in tutto il mondo in un solo anno....del 18 aprile Ristoranti, tutte le nuove regole Palestre riaperte dall'1 giugno: ecco come Spostamenti tra regioni gialle La novità è che finalmente dopo mesi potremo nuovamente ...Calano i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.700 positivi su 17.541 tamponi molecolari esaminati, 532 in meno ...Sono 1.700 i positivi al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore su 17.541 tamponi molecolari processati. Diciotto sono i decessi riportati dall’Unità di Crisi regionale. Di seguito il rie ...