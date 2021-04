Covid-19 | il bollettino aggiornato sulle vaccinazioni in Campania

(Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione ha comunicato i dati delleinaggiornati alle ore 12 del 18 aprile 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 929.874 cittadini. Di questi 348.567 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.271.789. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste. ? L'articolo proviene da Anteprima24.it.

