Covid-19 | il bollettino aggiornato ad oggi 18 aprile 2021

(Di domenica 18 aprile 2021)-19, pubblicato ildi18contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia La Protezione Civile ha diramato ilche, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di-19 in Italia. Questi i dati di18: 12.694 contagiati251 morti13.134 guariti -29 terapie intensive -452 ricoveri 230.116 tamponiTasso di positività: 5,5% (+0,9%) 15.099.777 dosi di vaccino somministrate in totale Per questa settimana non ci saranno Regioni in zona gialla: le aree di rischiobasso verranno infatti reintrodotte solo lunedì 26. Le regioni che dalla prossima settimana entreranno in zona ...