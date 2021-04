Covid | 12 694 nuovi casi su 230 116 tamponi e altri 251 decessi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid 694

Nelle ultime 24 ore sono stati 12.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 15.370 . Diminuiscono ... Vittime, tamponi e guariti approfondimento- 19, il ...Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 12.nuovi casi a fronte di 230.116 tamponi (sabato i positivi erano stati 15.370 su 331.734 test). ...mappa e i grafici interattivi - - > Leggi Anche, ...ROMA (ITALPRESS) - Sono 12.694 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 15.370) a fronte di 230.116 tamponi effettuati su un totale di 55.094.444 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel ...Calano i nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute ...