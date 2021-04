Courteney Cox il video dei suoi spaghetti "da ergastolo" sconvolge i fan italiani (Di domenica 18 aprile 2021) Courteney Cox ha condiviso su Instagram il video di un tutorial per preparare un piatto di spaghetti utilizzando limoni, burro e parmigiano, ma il suo tentativo è stato bocciato dai fan italiani. Courteney Cox ha condiviso sul suo profilo Instagram il video di un tutorial per realizzare un piatto di spaghetti da "ergastolo", come sono stati definiti ironicamente da alcuni fan italiani. La pasta in questione è stata realizzata utilizzando limoni, burro e parmigiano reggiano e ha ricordato un'altra "violenza" culinaria perpetrata recentemente da Jared Leto a Roma. Courteney Cox non si è limitata a condividere il video sul suo profilo Instagram ma ha anche lasciato ai suoi fan la ricetta ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 aprile 2021)Cox ha condiviso su Instagram ildi un tutorial per preparare un piatto diutilizzando limoni, burro e parmigiano, ma il suo tentativo è stato bocciato dai fanCox ha condiviso sul suo profilo Instagram ildi un tutorial per realizzare un piatto dida "", come sono stati definiti ironicamente da alcuni fan. La pasta in questione è stata realizzata utilizzando limoni, burro e parmigiano reggiano e ha ricordato un'altra "violenza" culinaria perpetrata recentemente da Jared Leto a Roma.Cox non si è limitata a condividere ilsul suo profilo Instagram ma ha anche lasciato aifan la ricetta ...

