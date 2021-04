“Così ci giochiamo tutto”. Andrea Crisanti boccia il governo e lancia la sua tragica previsione sulla prossima estate (Di domenica 18 aprile 2021) Tutti felici per le imminenti e tanto attese riaperture annunciate dal governo Draghi, che potrebbero iniziare tra poche settimane, ma qualcuno sembra non essere d’accordo. Una grande stupidaggine Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia a Padova, in un’intervista a La Stampa si è lasciato andare a dure critiche per la decisione di Draghi che secondo lui sarebbe “una stupidaggine epocale. Rischio calcolato? Di calcolato vedo ben poco e il vero rischio è giocarci l’estate.” Insomma, un respiro adesso per tornare a chiuderci in casa nei mesi estivi. Secondo Crisanti dunque gli interessi in gioco sono ben altri che la salute dei cittadini: purtroppo l’Italia è ostaggio di interessi politici di breve termine, che pur di allentare le misure finiranno per rimandare la ripresa ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 18 aprile 2021) Tutti felici per le imminenti e tanto attese riaperture annunciate dalDraghi, che potrebbero iniziare tra poche settimane, ma qualcuno sembra non essere d’accordo. Una grande stupidaggine, professore ordinario di Microbiologia a Padova, in un’intervista a La Stampa si è lasciato andare a dure critiche per la decisione di Draghi che secondo lui sarebbe “una stupidaggine epocale. Rischio calcolato? Di calcolato vedo ben poco e il vero rischio è giocarci l’.” Insomma, un respiro adesso per tornare a chiuderci in casa nei mesi estivi. Secondodunque gli interessi in gioco sono ben altri che la salute dei cittadini: purtroppo l’Italia è ostaggio di interessi politici di breve termine, che pur di allentare le misure finiranno per rimandare la ripresa ...

