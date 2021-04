Corsa Champions | Milan spietato e fortunato | vittoria sofferta col Genoa Nel finale due gol clamorosi sbagliati dal Grifone – VIDEO

(Di domenica 18 aprile 2021) Soffre ma vince ilcontro ilal San Siro. Fondamentale l’autorete di Scamacca al minuto 68 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel, al minuto 86, clamorosa la doppia occasione capitata sui piedi di Masiello prima e Behrami poi. I due giocatori approfittano di un’uscita maldestra di Donnarumma, ma entrambi i tiri scagliati a botta sicuri vengono ribattuti sulla linea prima da Kjaer e poi da Tomori. E’ un po’ questo il film della partita con ilche è passato in vantaggio al minuto 13 con un bel tiro di Rebic, poi il pareggio di Destro al 37?. Nel secondo tempo si decide la partita con l’autorete di Scamacca, sfortunatissimo a deviare in rete un calcio d’angolo per il. L’arrembaggiodel, con Pandev protagonista, non permette ...

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan con il successo contro il #Genoa è salito a 66 punti, gli stessi dell'intera stagione passata, ma con 7 g… - dan_dkt : RT @AntoVitiello: Il #Milan con il successo contro il #Genoa è salito a 66 punti, gli stessi dell'intera stagione passata, ma con 7 giornat… - falliremooggi : Kjaer con la frase “mancano 7 finali” ha ucciso la nostra corsa champions - milanvoice_ACM : RT @AntoVitiello: Il #Milan con il successo contro il #Genoa è salito a 66 punti, gli stessi dell'intera stagione passata, ma con 7 giornat… - Alessiobaru99 : RT @AntoVitiello: Il #Milan con il successo contro il #Genoa è salito a 66 punti, gli stessi dell'intera stagione passata, ma con 7 giornat… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Champions

... palla a Calhanoglu che si allunga palla, ma Badelj lo ferma d'astuzia 23': Rafael Leao in... in caso di risultato negativo, potrebbe essere fatale per il sognoLeague . Il Milan è ...... possiamo dire che queste due squadre hanno cambiato allenatore in, sia pure in campionati ... come dimostra anche la brutta eliminazione dallaLeague . Per quanto riguarda Brescia, la ...La partita aumenta il ritmo e il Grifone ci riprova con Badelj che in corsa prova il tiro al volo ma la parabola non è precisa. Alla mezzora Donnarumma serve Calhanoglu, il turco lancia Rebic sulla ...Il Milan vince 2-1 fuori casa col Genoa e agguanta tre punti fondamentali nella volata Champions, gol di Rebic e autorete Scamacca.