Correa | «Il rigore? Mi sentivo che avrei segnato Penso solo ad aiutare la squadra»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 aprile 2021)è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara dei biancocelesti contro il Benevento: le sue paroleal termine della gara contro il Benevento è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole: GOL – «adla, anche se è bello sempre fare gol. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro gioco, abbiamo fatto belle giocate: ci siamo ancora, proviamoci. Il? Miche, ci provo sempre, oggi abbiamo parlato e mi ha detto di calciare. A Bologna non era andata bene, oggi sì…». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 CALO CONCENTRAZIONE – «Ad oggi, in Serie A non ci sono partite facili, sarà una settimana difficile ...