Coronavirus, ultime notizie – La Francia vuole imporre 10 giorni di quarantena a chi arriva dal Brasile. Nel Regno Unito sono state distribuite 600 mila dosi di vaccino in un giorno (Di domenica 18 aprile 2021) Francia EPA/IAN LANGSDON Parigi, marzo 2021Parigi è preoccupata del virus proveniente dal Sud America Ad riportarlo è l’agenzia di stampa Reuters. Nei giorni scorsi la Francia aveva già sospeso tutti i voli che andavano o arrivavano in Brasile. Il motivo è chiaro. Il Paese in queste settimane è travolto dalla variante del Coronavirus che è stata identificata in questi territori e l’arrivo di passeggeri potenzialmente contagiati rischia di minare un ritorno alla normalità che sembra un po’ più vicino. Il blocco dei voli andrà avanti fino al 23 aprile, dal 24 aprile solo le persone che risiedono in Francia o che hanno un passaporto europeo potranno imbarcarsi per il Brasile. In ogni caso, il governo ha deciso di imporre 10 ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021)EPA/IAN LANGSDON Parigi, marzo 2021Parigi è preoccupata del virus proveniente dal Sud America Ad riportarlo è l’agenzia di stampa Reuters. Neiscorsi laaveva già sospeso tutti i voli che andavano ovano in. Il motivo è chiaro. Il Paese in queste settimane è travolto dalla variante delche è stata identificata in questi territori e l’arrivo di passeggeri potenzialmente contagiati rischia di minare un ritorno alla normalità che sembra un po’ più vicino. Il blocco dei voli andrà avanti fino al 23 aprile, dal 24 aprile solo le persone che risiedono ino che hanno un passaporto europeo potranno imbarcarsi per il. In ogni caso, il governo ha deciso di10 ...

