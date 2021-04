Coronavirus, ultime notizie – Da oggi in Israele senza mascherina all’aperto. La Francia vuole imporre 10 giorni di quarantena a chi arriva dal Brasile (Di domenica 18 aprile 2021) Israele EPA/ATEF SAFADI Coronavirus in Israele Israele da oggi senza mascherina all’aperto La campagna di vaccinazione in Israele è andata (e sta andando) talmente bene che il governo ha deciso di rischiare, di fare un passo in avanti e, dunque, di non rendere più obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto mentre resta la norma per gli spazi al chiuso dove la diffusione del Coronavirus corre veloce. A deciderlo, nei giorni scorsi, è stato il ministero della Sanità insieme agli esperti, soddisfatti del drastico calo di tutti i segni della pandemia. Il Commissario per la lotta al Covid, Nachman Ash, infatti, ha fatto sapere che adesso «la grande sfida» ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021)EPA/ATEF SAFADIindaLa campagna di vaccinazione inè andata (e sta andando) talmente bene che il governo ha deciso di rischiare, di fare un passo in avanti e, dunque, di non rendere più obbligatorio l’uso dellamentre resta la norma per gli spazi al chiuso dove la diffusione delcorre veloce. A deciderlo, neiscorsi, è stato il ministero della Sanità insieme agli esperti, soddisfatti del drastico calo di tutti i segni della pandemia. Il Commissario per la lotta al Covid, Nachman Ash, infatti, ha fatto sapere che adesso «la grande sfida» ...

fanpage : 'Che si dichiari che abbiamo deciso di sopportare decessi e impossibilità di cure per salvare un'economia che è arr… - sole24ore : ?? Coronavirus, in India, Delhi e altre città chiuse nel fine settimana. Saranno aperti solo i servizi essenziali. N… - fanpage : 'Abbiamo ogni giorno quasi 400 morti, 16mila casi e appena il 10% della popolazione vaccinata. Secondo me qualcuno… - Activnews24 : #COVID?19, sono 19.185 i nuovi casi positivi registrati in #Germania nelle ultime 24 ore. Nel paese si contano altr… - Activnews24 : #COVID?19, in #Giappone la prefettura di Osaka ha comunicato 1.220 nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore e 3 morti

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Bollettino coronavirus Italia 18 aprile/ Ministero Salute: "riaperture irreversibili" Come sempre nel pomeriggio è atteso il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute per conoscere gli aggiornamenti epidemiologici in Italia nelle ultime 24 ore: a fronte di un monitoraggio Iss che pone il nostro Paese in una condizione di lieve ...

A Castelmassa si è svolto l'evento finale fase provinciale Premio Scuola Digitale 2021 Il 'Bocchi - Galilei' con il progetto 'Coronavirus e tesori culturali' che è stato sviluppato ... L'idea è nata in seguito al rinvio e al successivo annullamento delle ultime tappe del progetto Erasmus ...

Coronavirus ultime notizie. Record di 359.257 dosi somministrate in un giorno. Nel mondo oltre 3 ... Il Sole 24 ORE La rivincita della Lombardia: ora c'è il "sorpasso sui vaccini" La tanto bistrattata Lombardia fa meglio del Lazio: soprasso tra dosi disponibili e quelle somministrate. Il recupero si evince anche su altre voci: ”La Lombardia non si è mai discostata dal piano vac ...

30 contagi, 2 decessi, nessun ricovero in intensiva a Padova La provincia che ha registrato il maggior numero di nuovi contagi è Vicenza con 86, seguita da Verona con 72, poi Treviso e Venezia con 49, Padova con 30, Rovigo con 10 e Belluno con 7 . I ricoverati ...

